Lijn 19 Hulst-Breda gaat weer beperkt rijden en fiets mag opnieuw in tunnelbus

Connexxion zag zich vanwege de coronacrisis genoodzaakt in de dienstregeling te snijden om beschikbaar personeel zo goed mogelijk in te kunnen zetten. Lijn 19 sneuvelde. Het gebruik was door de sluiting van onderwijsinstellingen sterk gedaald. Inmiddels is het zo ver dat Connexxion in staat is ‘iets terug te gaan naar normaal’. Lijn 19 komt beperkt terug vanaf zondag, met twee ritten per dag uit Hulst en andersom uit Breda ook. De dienstregeling wordt 23 augustus volledig hervat.