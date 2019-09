Liefst 1500 mensen voeren onderhoudsbeurt Dow Terneuzen uit

TERNEUZEN - Chemiebedrijf Dow in Terneuzen wacht een drukke tijd. Eén van de drie krakers op het Dow-industriepark gaat komende maandag uit bedrijf voor de achtjaarlijkse grote onderhoudstop of, in vaktermen, turnaround.

Op het hoogtepunt van de werkzaamheden waarvoor zo'n twee maanden is uitgetrokken, zullen niet minder dan 1500 mensen in en rond de kraker actief zijn. Dat zijn voornamelijk medewerkers van Dow en vaste onderaannemers van Dow. Arno Bentschap Knook, leider van het turnaround-team van Dow, schat dat het aantal mensen dat extra aan het werk zal zijn op vier- à vijfhonderd.

Verkeer

Het is normaal gesproken al vrij druk op de wegen van en naar Dow in de ochtend- en middagspits. Veel meer opstoppingen worden de komende tijd toch niet verwacht. Een voordeel is dat het hoofdkantoor van Dow Terneuzen april dit jaar is verhuisd naar het Maintenance Valuepark. Kantoorpersoneel hoeft sindsdien niet bij het industriepark van Dow te zijn.

Dat geeft minder verkeersbewegingen naar het industriepark en er is meer parkeerruimte beschikbaar. Medewerkers die bij de grote onderhoudstop betrokken zijn, kunnen hun auto kwijt op de parkeerterreinen bij voormalig buurtschap Boerengat.

Het is kraker 1 die deze keer aan de beurt is voor de achtjaarlijkse turnaround. Arno Bentschap Knook en zijn team zijn al sinds september 2017 bezig met de voorbereidingen. In de tijd dat de fabriek vol in bedrijf is, worden al veel reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Voor de turnaround wordt de kraker volledig stilgelegd. Dat maakt het mogelijk, aldus Bentschap Knook, ‘verschillende dingen open te maken, te inspecteren en onderhoud te plegen waar je normaal niet bij kunt'.

Kraker 1 is de oudste op het Terneuzense Dow-complex. In 1970 is die in gebruik genomen. Steeds zijn er vernieuwingen in aangebracht. Neldes Hovestad, directeur Dow Terneuzen, beroept zich erop dat de krakers in Terneuzen ‘tot de wereldtop’ behoren. ,,En dat kraker 1 al bijna vijftig jaar draait, zorgt ervoor dat we over ontzettend veel data kunnen beschikken. We kennen de fabriek van haver tot gort."

Volledig scherm Infografiek fakkelactiviteit vanwege onderhoudsstop kraker Dow, Dow informeert hierover ook via de eigen Facebook-pagina. © Dow Benelux

Fakkelen