Liefhebbers moeten er snel bij zijn voor Zeeuws-Vlaamse Delta Ride for the Roses

Met nog iets meer dan drie weken voor de start hebben zich al 2900 mensen aangemeld, laat Frits Bakker, één van de organisatoren, weten. Slechts honderd kunnen er nog bij, want het aantal deelnemers aan de Delta Ride is ‘beperkt’ tot drieduizend. Dit is gebeurd in samenspraak met de politie, de brandweer en het Rode Kruis om de veiligheid te kunnen garanderen. ,,We willen mensen alvast waarschuwen dat ze op tijd erbij moeten zijn om teleurstellingen te voorkomen”, geeft Bakker aan.

De Zeeuws-Vlaamse editie van de Delta Ride wordt voor de derde keer verreden. In 2017, de eerste keer, deden 2300 fietsers mee in 2018 2700. Beide jaren was in hetzelfde weekend als de al jaren bestaande Delta Ride vanuit Goes. Die vindt dit jaar niet plaats, omdat 15 september de landelijke Ride for the Roses in Goes start. De opbrengst van beide fietsevenementen is bestemd voor KWF kankerbestrijding.