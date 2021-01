Liduina (87) maakte al een avondklok mee: ‘Ik kreeg een ontheffing om naar zwemles te gaan’

Pyromaan Gary R. draait toch 5 jaar de cel in voor branden in Terneuzen

20 januari DEN BOSCH – In hoger beroep heeft de Zeeuwse pyromaan Gary R. woensdag vijf jaar cel gekregen voor een reeks branden die hij stichtte in de nacht van 23 september 2018 in Terneuzen. Dat is heel veel meer dan de acht maanden die hij eerder van de rechtbank kreeg. Het Openbaar Ministerie had ook vijf jaar cel geëist.