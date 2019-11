Lidl in Sas van Gent even ontruimd vanwege brandende scooter

Groot carnavals­feest in jubilerend Uulehat; initiatief­ne­mers benoemd tot erelid

9 november AARDENBURG - ‘Een nachtuul die moet fladderen. Zit da nie as un uul op un klute’, was een carnavalsnummer uit de oude doos dat zaterdagmiddag luid klonk in de volle feesttent op het Burgemeester Van Dongen sportpark in Aardenburg. Erik de Cocq en Rino Pieters werden verrast met een groot eerbetoon voor hun vele verdiensten voor het feest dat al 44 jaar in het Uulehat wordt gevierd. De oprichting vond plaats op 6 november 1975.