Lichtjesavond op de begraafplaats: een lampje voor iedereen die we zo liefhadden

Dat is het unieke van Lichtjesavond; het herdenken van overledenen overstijgt geloofsovertuigingen. Er is ruimte voor een lach, een traan en het ophalen van herinneringen. Bij sommige graven is het druk, ontmoeten hele families elkaar.

Lichtjesavond op de begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg is voor velen al jaren traditie. William Picavet uit Heikant bezoekt het dubbelgraf van zijn ouders Gerard (2013) en Maria (2021) wekelijks, maar het is nu voor het eerst op Lichtjesavond. ,,Dat was voorheen altijd door de week en moest ik werken. Nu kon ik wel komen. Dit is zó indrukwekkend, ik heb er gewoon geen woorden voor. Zo mooi dat dit kan.” Hij schiet er een beetje van vol. Ook dat is het mooie van Lichtjesavond; in de feeërieke duisternis kun je discreet een traantje laten.