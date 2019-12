Licht voor uitbreiding Hotel Hulst voorlopig niet op groen

Camping van Waterdunen gaat 1 april open en dat is geen grap

16:09 MIDDELBURG - Op 1 april 2021 gaat de camping in Waterdunen open. Dat is geen grap, hoewel tot nu toe alle data in de planning van het natuur- en recreatieproject bij Breskens zijn opgeschoven. Gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA): ,,Ik begrijp het gevoel van eerst zien en dan geloven.”