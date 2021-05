Licht lijkt op groen voor afbouw De Nieuwe Bierkaai Hulst

Sinds 1996 is Hulst al vol van de reconstructie van het noordwestelijk deel van de binnenstad. Het project dat het stadsdeel aantrekkelijker moest maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers werd in tien delen aangepakt. Hulst heeft nu de kans de laatste drie fases in één keer uit te laten voeren. Dat mag wat extra kosten, maar dan is het wel eens klaar, bijna dertig jaar later.