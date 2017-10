Lichaam zonder geslachtsdeel in Kanaal Gent-Terneuzen: moordzaak uitgesteld wegens staking

Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws . Drie dagen voor de vondst van het stoffelijk overschot zagen omstanders hoe het slachtoffer aan de Dampoort in Gent in een auto werd gesleurd. Enkele getuigen herkenden de nummerplaat, en dat leidde tot de aanhouding van een koppel uit Sint-Niklaas.

Karagöz zou nog een relatie gehad hebben met de vrouw. Uit verslagen bleek dat het koppel het slachtoffer had geschaduwd. Opvallend was dat Karagöz in het kanaal Gent-Terneuzen werd teruggevonden zonder geslachtsdeel. Beide beklaagden staan terecht voor moord. De vrouw is vrij onder voorwaarden, de man zit in de gevangenis en kon door de staking niet naar de rechtbank worden gebracht. De zaak is nu uitgesteld naar 2 november.