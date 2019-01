Lex is als eerste Zeeuwse baby in ziekenhuisbad geboren

Bevallen in lekker warm water kan de aanstaande moeders beter helpen ontspannen, waardoor de bevalling soepeler kan verlopen, meldt het ziekenhuis. Het opblaasbare bad is zo groot dat de verloskundige óf de aanstaande papa er ook in past. ,,Lex werd begin deze week geboren en inmiddels is ook al een tweede baby’tje in het bad geboren”, vertelt Margaret Lafort van Zorgsaam. ,,Het is een succes.”

Voorspoedig

De bevalling verliep voorspoedig. ,,Alles is heel goed verlopen”, meldt moeder Barbara. ,,Bevallen in een kraamsuite is een mooie ervaring en het badwater maakte het nog fijner. Van tevoren wist ik wel dat er zo’n bad beschikbaar was, maar ik had nooit gedacht dat ik het zou gaan gebruiken. Om de weeën op te vangen en zo goed mogelijk te ontspannen zat ik op een gegeven moment in het vaste bad van het geboortecentrum en dat deed erg deugd. Toen kwam de gedachte om ook het beval-bad te gaan gebruiken. In het gewone bad is een geboorte namelijk niet mogelijk, daarvoor is de ruimte te beperkt. Ik ben in een rustige sfeer bevallen, het was echt fijn.”