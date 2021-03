Levensmiddelenkast Terneuzen geplunderd: ‘Het is heel verdrietig, maar we gaan gewoon door’

Honger hadden de twee daders niet: in de wijk van Willy van Drongelen zijn al meerdere weggesmeten blikken eten teruggevonden. ,,Waarom moet dat dan?”, verzucht de initiatiefneemster van ‘Nemen of geven.’ Ze runt sinds 2018 de levensmiddelenkast in haar voortuin in het Terneuzense Rivierenpark. Uit de kast kan iedereen pakken wat hij nodig heeft of geven wat hij kan missen. De kast gaat eind van de middag op slot en opent de volgende ochtend weer. In de nacht van zaterdag op zondag werd de kast met geweld opengebroken door twee jongens, zag Willy op beelden van de camera die er hangt. ,,Er was best wel wat schade, maar gelukkig heb ik een hele handige man.”