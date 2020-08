Levend standbeeld is iets voor leuke, gekke mensen

De Terneuzense was een van de negen deelnemers aan de cursus Levend Standbeeld die bij Toonbeeld werd gegeven. Woensdagmiddag was het tijd om het geleerde in praktijk te brengen. Op verschillende plekken in de binnenstad vergaapten voorbijgangers zich aan roerloze muzikanten, soldaatjes of in het geval van Nicole, een bloemendame.