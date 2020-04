Leuk idee, maar woonboten bij binnenstad Terneuzen zijn een brug te ver

Mogelijk wel een plek

De enige plek bij de binnenstad waar wel ruimte zou kunnen zijn voor woonboten, is de Beurtvaartkade, stelt Van Hulle zich voor. Al tekent hij daar direct bij aan dat dit niet ten koste mag gaan van ligplaatsen voor de binnenvaart. Van Hulle vraagt zich ook af of in Terneuzen behoefte is aan woonboten. ,,Komt er een formele aanvraag, dan gaan we ermee aan de slag", houdt hij de deur op een kiertje.