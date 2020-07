Let op: brug bij Sluiskil komende zaterdagen dicht voor verkeer

Nieuwe zorgverle­ner in Terneuzen: ‘Het is goed dat mensen keuzevrij­heid hebben’

7 juli TERNEUZEN - Een kleinschalige woonzorglocatie openen in coronatijd, ga er maar aan staan. Dagelijks Leven, een nieuwe speler in de ouderenzorg in Zeeuws-Vlaanderen, deed het in Terneuzen zonder problemen. Het Hoevehuis aan de Händellaan is in korte tijd volgestroomd.