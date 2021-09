Les in water en klimaat van een echte topzeilster

Grote schade en schrik door brandbom bij dierenkli­niek Terneuzen: ‘Onze apparatuur maak je niet zomaar even met een doekje schoon’

18 september TERNEUZEN - De medewerkers van Anicura Dierenziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen zijn zich rot geschrokken. Wie haalde het vrijdagavond nou toch in zijn hoofd om een brandbom naar binnen te gooien in de kliniek in Terneuzen?