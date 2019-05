Leren van je spelfouten

Taalfanaat Rein Leentfaar stelde de tekst op onder het thema ‘Vrijheid en bevrijding: De Slag om de Schelde’. De tekst voor beginners vond Leentfaar het moeilijkst. ,,Ik ben lid van een clubje van dicteeliefhebbers. Wij komen een aantal keren per jaar bijeen voor een soort competitie. Niemand heeft ooit nul fouten. Daar leer je niets van. Dus ook hier vandaag in Sluis worden er fouten gemaakt.”

Hominidae

Missers maken bleek niet al te zwaar. Zinnen zoals ‘De oorlog was een en al misère. De occupatie was vernederend en leidde tot ondraaglijke lijden voor velen.’ was nog te doen. De specialisten hadden andere moeilijkheden. Zij moesten maar zien dat ze ‘Hominidae’ (de familie in het zoölogisch systeem waarin ook de mens hoort) foutloos schreven. Van de vijftig mogelijke fouten, stonk De Vilder er in zes. Willems viel in dertien van de zeventig valkuilen en Heijman maakte achttien van de honderd mogelijke fouten.