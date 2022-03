Leren reanimeren: ‘Als je wat hoort kraken, dat zijn de ribben die breken. Dat is normaal’

Hoe geef je in het geval van een hartstilstand borstcompressies? Hoe werkt een AED? Verslaggeefster Sheila van Doorsselaer, geen held en ook nog eens onhandig, schoof voor de cursus aan bij EHBO-vereniging Sint Christoffel in Hulst. Ze stapte terug buiten met basisvaardigheden, noodzakelijke kennis en wat meer zelfvertrouwen voor als er een keer écht iets aan de hand is. ,,Een held ben ik nog steeds niet, maar ik kan nu in een noodgeval echt helpen, in plaats van alleen gillen.”