Leopold Lippens: voor altijd de man die de frigoboxtoeristen wegjoeg uit Knokke

Podcast over haar dood brengt Mathilde weer tot leven

17 februari TERNEUZEN - De podcast Mathilde’s Mysterie, over de raadselachtige dood van Mathilde Willink heeft voor een hernieuwde interesse voor de in 1977 gestorven Terneuzense gezorgd. De podcast is momenteel de best beluisterde, en een nieuwe druk van de biografie is in de maak.