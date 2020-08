Leo schenkt eeuwenoud zwaard aan museum IJzendijke. ‘Ik zou niet weten wat ik ermee moet doen’

Wat bespraken Nederland­se en Belgische ministers over de Hedwigepol­der? Geen notulen te vin­den...

19 augustus DEN HAAG – ‘Het is ongeloofwaardig dat er in de Rijksarchieven geen enkel document, of notulen meer te vinden zijn over besprekingen tussen de Nederlandse bewindslieden en hun Belgische collega’s in de aanloop naar het verdrag over de Westerschelde-uitdieping en het onder water zetten van de Hedwigepolder.’