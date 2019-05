Lekker toeren in oude, glimmende klassiekers tijdens de tiende Dijken en Krekenrally

Er kunnen maar zoveel auto's meedoen als de Grote Markt parkeervakken telt en elk jaar is ieder plekje bezet. Het publiek loopt zich te vergapen aan de keurig onderhouden bolides, waarbij alle klassieke merken vertegenwoordigd zijn. MG's, Mercedes Benz, Jaguars, Renault Alpine, Porsche, BMW M3's; ze mochten allemaal weer eens buiten komen, glimmend gepoetst. Zoals het inmiddels traditie is, verschijnen veel deelnemers ook in bij hun voiture passende tenues aan de start.

Perfect vintage

Ook Jeroen en Nahani Helmich en hun zoontje Ravelijn (5) zijn helemaal in stijl. Hij met hoge hoed, haar kleding en kapsel perfect vintage en zelfs Ravelijn was in tweed gestoken. Hun auto, een Jaguar XJ6, is helemaal niet zo stokoud, het bouwjaar was 1984, maar de ‘Jag’ oogt met de ronde vormen veel klassieker. Het stel doet dit jaar voor de tweede keer mee. Nahani: ,,Vorig jaar hebben we de rally helaas niet uit kunnen rijden.” Jeroen gooit de motorkap nog maar eens open en bevoelt hier en daar wat pakkingen. ,,Toen hadden we motorpech. Hopelijk gaat het nu allemaal vlotjes.”