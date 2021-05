Lekker gezwommen, maar kleedhokjes dicht: wat nu?

Eindelijk weer rijden en fietsen over de gloednieu­we Tivoliweg

5 mei HULST - Na maanden van omleidingen, wegafsluitingen en heel veel zand is één van de drukste toegangswegen tot Hulst weer open. De Tivoliweg is volledig in een nieuwe jas gestoken en die zit als gegoten. ‘Het asfalt is een verademing’.