Lekker doen waar je blij van wordt op school

Onwelwor­ding door gelekt mierenzuur in Terneuzen

7 september TERNEUZEN - In een gebouw op het terrein van chemiebedrijf TPT aan de Finlandweg in Terneuzen is dinsdag een persoon onwel geraakt als gevolg van een lekkage van mierenzuur. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.