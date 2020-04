Lek in container met giftige stof bij Oiltanking in Terneuzen

Het lek wordt veroorzaakt door een kapotte afsluiter van een container. De brandweer probeert de afsluiter te dichten, maar tot nu toe mislukt dat. Er worden extra materialen gebracht om het lek te stoppen. De bedrijfsbrandweer van Oiltanking vangt de stof op in een reservoir, dat groot genoeg is voor de volledige inhoud van de container. Toch wordt geprobeerd het lek te dichten. Er is volgens de Veiligheidsregio Zeeland geen gevaar voor de omgeving. Om welke stof het precies gaat, is nog onduidelijk.



Het op- en overslagbedrijf Oiltanking is gevestigd op de Mosselbanken aan de westkant van Terneuzen (bij Dow). Het bedrijf slaat onder meer petroleumproducten, chemicaliën, gassen en halffabrikaten op. Oiltanking is een divisie van de Duitse multinational Marquard & Bahls. Het concern is één van de groote leveranciers van opslagdiensten in de petroleumsector en petrochemische industrie. Het bedrijf zit sinds 2003 in Terneuzen en heeft daarnaast nog vestigingen in Antwerpen en Gent.