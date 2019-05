Legionella gevonden in stalen Gentse haven

Na een analyse van de 21 stalen die in Evergem in de buurt van de Gentse haven gemaakt zijn, blijkt dat er effectief sporen van de legionellabacterie gevonden zijn. Dat blijkt uit onderzoek en verneemt VTM NIEUWS uit goede bron. Het is echter niet duidelijk of dit ook de effectieve haard is van de legionella-uitbraak. Daarvoor is verder onderzoek nodig.