Legendarisch café De Grens in Koewacht failliet, inventaris onder de veilinghamer

Getik ‘metalen specht’ kondigt komst zonnepark bij Sas van Gent aan

12 maart SAS VAN GENT - Een vreemd geluid zal in de loop van april te horen zijn in Sas van Gent, het tikken van een specht op metaal. Het is de voorbode van de aanleg van het eerste grootschalige zonnepark in de gemeente Terneuzen, op de voormalige vloeivelden van de in 1989 gesloten CSM-suikerfabriek.