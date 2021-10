Leerlingenvervoer blijft toch rijden naar speciaal onderwijs over de grens

Coen Raas wordt rector in Hulst: ‘Liefde voor het Ostrea maakt het afscheid moeilijk’

3 oktober GOES - Anderhalf jaar lang worstelde hij ermee: blijf ik op het Ostrea Lyceum in Goes of ga ik mijn horizon verbreden? Coen Raas koos voor dat laatste. Hoewel het afscheid moeilijk is, vertrekt hij met vertrouwen. ,,Het gaat goed met de school. Daarom kan ik het loslaten.’’