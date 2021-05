Leerlingen willen een Anne Frankboom in Oostburg: ‘Ik heb zelf gezien hoe erg oorlog is’

Het idee ontstond na de geschiedenisles. ,,We leren nu over de Tweede Wereldoorlog", vertelt Bente de Houck (13). ,,Over wat er in de buurt allemaal is gebeurd. Bijna elk dorp was vernietigd, veel huizen waren kapot.” Ook het dagboek van Anne Frank kwam voorbij. De kinderen hoorden dat Anne Frank zat ondergedoken en uitkeek op een mooie kastanjeboom. ,,Toen wilden wij ook zo’n boom", zegt de 11-jarige Jasmin van Hanegem. ,,Om de slachtoffers van alle oorlogen te herdenken. Ik dacht vroeger: ‘die mensen zijn toch al dood’. Maar ze hebben gevochten voor onze vrijheid.”