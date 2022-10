Leerlingen van de Irisschool veranderden op maandagochtend zomaar in bomen

Tim en Quinty wonen in de kerk van Sluis: ‘Mooi dat geschiede­nis behouden blijft’

Wonen in het huis van God, het is niet velen gegeven. Tim Theuns en Quinty Caniere wel. Zij zijn sinds kort trotse bewoners van de voormalige Johannes de Doperkerk in hartje Sluis. ,,Mooi dat een stukje geschiedenis niet verloren gaat.”

6 oktober