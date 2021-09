Leerlingen niet over de grens willen vervoeren is on-Zeeuws-Vlaams

,,Dit is gewoon raar”, zei Michiel Groeneveld (VVD) erover tijdens de vergadering van de raadscommissie Samenleving, donderdagavond. ,,Stoppen bij nationale grenzen, dat is tegen onze natuur. Dat is niet wat we hier doen.”

Niet acceptabel

Een brede meerderheid in de Terneuzense gemeenteraad van in ieder geval VVD, PvdA, CDA en TOP/GemeenteBelangen vindt het niet acceptabel wanneer vervoer stopt bij de grens, zoals het nieuwe leerlingenvervoersplan beoogt.

Jos van Ginneken, fractievoorzitter CDA: ,,We hebben speciaal onderwijs in de regio en dat is van een goede kwaliteit, maar voor sommige kinderen is wat specialistischer onderwijs nodig. Denk aan dove of blinde kinderen, zwaar autistische kinderen. Daar zijn net over de grens heel goede scholen voor. Het kan toch niet zijn dat we keihard stellen dat we de grens niet over mogen en dat zo’n kind dan helemaal naar Utrecht moet. Hoeveel kilometer is dat? Dat is ook nog eens veel duurder.”

Goedkoper

De andere grote fractie in de raad denkt er precies hetzelfde over. Jos Verdurmen, fractievoorzitter TOP/GemeenteBelangen. ,,Ik kan me niet voorstellen dat dit in het voorstel blijft. Gent of Brugge is goedkoper dan een heel eind het land in rijden omdat het per se in Nederland moet.” Net als zijn CDA-collega verwacht hij dat de voorwaarde aangepast zal worden. ,,Ik denk dat ze daar in Sluis en Hulst ook precies zo over denken’’, verwacht Verdurmen.