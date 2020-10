Leerlingen Lodewijk College zijn het mondkapje al helemaal gewend: ‘Er zijn ook voordelen’

Waar leerlingen op andere Zeeuws-Vlaamse middelbare scholieren nog zullen moeten wennen is het op het Lodewijk College, locatie Zeldenrustlaan, inmiddels al de normaalste zaak van de wereld. Leerlingen stappen naar buiten en doen hun mondkapje af. Scholieren die naar binnen gaan, zetten hun kapje geroutineerd weer op. Het Lodewijk College in Terneuzen was zo’n anderhalve maand geleden de enige school in Zeeland die een mondkapjesplicht invoerde. De 1,5 meter afstand aanhouden is moeilijk in het gebouw aan de Zeldenrustlaan en daarom dragen leerlingen en medewerkers een mondkapje in de kantine, de gang en op de trap.