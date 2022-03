leerlingen kijken een dag mee met de docent: ‘Mogen we nu ook in de lerarenkamer? Echt?’

Joshua Bentschap Knook is in zijn element. In het muzieklokaal van het Lodewijk College aan de Oude Vaart in Terneuzen leidt hij een klein ensemble. Hij geeft het ritme van een liedje aan terwijl leerlingen zijn tempo volgen met hun instrumenten. Joshua (17) doet dat met zoveel vanzelfsprekendheid dat hij een piepjonge docent lijkt, maar hij is een snuffelstagiair. De havoleerling van het Zwin College in Oostburg kijkt een dag mee.