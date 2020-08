Leerlingen en docenten Lodewijk College moeten mondkapje dragen

Door invoering van de mondkapjesplicht (voor zowel leerlingen als docenten) kan het eenrichtingsverkeer binnen het pand aan de Zeldenrustlaan worden opgeheven. In het gebouw aan de Oude Vaart geldt in het nieuwe schooljaar geen mondkapjesplicht en blijven de vaste looprichtingen net als voor de zomervakantie van kracht.

In het coronaprotocol staat ook dat leerlingen na de vakantie zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school moeten komen zodat het niet te druk wordt in het openbaar vervoer. Leerlingen wordt gevraagd per fiets te komen of zich te laten brengen door ouders of verzorgers.