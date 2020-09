Leerlingen De Schuttershoek in IJzendijke gedijen bij nieuwe vorm van onderwijs

Drie kinderen werken op een Chromebook in wat tot vorig schooljaar de gemeenschapsruimte was. Nu is het de fluisterruimte. Leerlingen kunnen daar gewoon hun laptop openklappen en hun reken- of taalopdrachten maken. ,,In de fluisterruimte mogen we overleggen. Als we net wat te hard praten, krijgen we een oeps", vertelt Laurens (10). Chromebook, fluisterruimte, oeps. Het zijn nieuwe termen op de basisschool in IJzendijke. Ze zijn onderdeel van het zogenoemde unit-onderwijs dat dit schooljaar is ingevoerd. De klassieke groepen 1 tot en met 8 zijn opgeheven. Leerlingen werken in de fluister-, instructie- of stilteruimte. Een kind van 6 kan samenwerken met een tienjarige. ,,De motivatie is omhoog geschoten", zegt directeur Wim Dieleman. ,,De kinderen vinden het fantastisch.”