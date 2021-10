Ledeltheater omkleedt laatste vertoning Slag om de Schelde met groots programma

Hoe meer volk over de vloer, hoe liever Rosa de Wever (100) het heeft

11:40 AXEL - Volle bak in de woonkamer van Rosa de Wever - de Neve in Axel. Geen beter cadeau voor de honderdste verjaardag dan veel volk over de vloer want dat is wat ze graag ziet en gewend is.