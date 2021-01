Le Pristine van Sergio Herman krijgt Michelinster

Le Pristine opende in juli in de Lange Gasthuisstraat, middenin de Antwerpse modewijk, en is gestoeld op de Italiaanse keuken met een Zeeuwse twist. ‘De cannelloni met sappige oosterscheldekreeft en een verfijnde saus met gele wijn is een absolute must’, schrijft de restaurantgids onder meer. In oktober moest het restaurant net als alle Belgische horeca dicht om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Chef d’Hooghe en zijn team maakten in die paar maanden echter zo veel indruk dat Michelin Le Pristine een ster heeft gegeven.