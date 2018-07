Lawaai Tunnelweg neemt toe in Hoek

Giel van Boom, lid van de dorpsraad Hoek en raadslid voor TOP/Gemeentebelangen in Terneuzen, pleit daarvoor. Hij zegt de laatste tijd vaker klachten te krijgen over lawaai van autoverkeer op de Tunnelweg. ,,Logisch, er wordt ook steeds meer gebruik van gemaakt."

Dat klopt. Het aantal passages door de Westerscheldetunnel steeg vorig jaar met acht procent tot gemiddeld 19.685 voertuigen per etmaal. In 2004, het eerste volledige jaar dat de tunnel open was, waren dat er 'slechts' 13.500. De stijging bedraagt bijna 46 procent.

Bij de aanleg van de Tunnelweg is aan de kant van Hoek voor 'een robuuste rietkraag' gekozen als geluidsbuffer, herinnert Van Boom zich. ,,Terwijl de weg aan de overkant, in Borsele, wel grotendeels in dijken is ingepakt." Hij vindt het nog altijd een misser dat dit in Terneuzen niet is gebeurd.