Lars Senders uit Clinge hoort in ieder geluid muziek: ‘Ik doe niets liever dan met mijn microfoon op pad gaan en luisteren’

Lars Senders hoort in ieder geluid muziek. Van een voorbij zoevende speed pedelec in een lege straat tot natuurgeluiden uit het bos om vijf uur ‘s ochtends. ,,Er is zóveel om inspiratie uit te halen. Ik doe niets liever dan met mijn microfoon op pad gaan en luisteren.” Muzikale grenzen zijn er niet voor de Clingenaar en dat is terug te horen in zijn voorstellingen en composities. Lars speelt gitaar, baritongitaar, ukulele, zingende zaag, synthesizers en basgitaar. En hij leert graag wat nieuws: ,,Ik heb voor een voorstelling ook één jaar tuba gestudeerd en ik drum een paar noten.”