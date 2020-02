Lange wachttijden in Hulst voor laadpalen elektrische auto's

Laadpalen mogen in de gemeente Hulst geplaatst worden door Aers Energy en Allego. Particulieren kunnen een aanvraag voor een laadpaal aan de openbare weg indienen, als ze geen oprit hebben en er binnen een straal van 250 meter nog geen laadpaal staat. Wie geen oprit heeft, mag geen kabel naar zijn auto toe trekken over de stoep, het fietspad of een plantsoen. Dat staat nergens, signaleerde de VVD deze week. Dat wordt duidelijker vermeld op de website van de gemeente Hulst, beloofde wethouder Gino Depauw.

Achttien weken

De VVD trok ook aan de bel over de wachttijden om laadpalen te plaatsen. De behandeling van een aanvraag duurt achttien weken. ,,Er zit veel tijd tussen het aanvragen van een laadpaal en het in werking stellen daarvan”, erkende de wethouder. Als er een laadpaal aangevraagd wordt, komen daar verschillende partijen bij kijken zoals de gemeente Hulst en netwerkbeheerder DNWG, die moeten onderzoeken wat er mogelijk is.

Depauw verwacht dat het proces in de toekomst sneller gaat: Adviesbureau Over Morgen brengt in opdracht van de provincie in kaart waar er behoefte is aan laadpalen. ,,Er wordt ook rekening gehouden met de infrastructuur onder de grond en de ligging.” In de binnenstad mogen er vooralsnog alleen laadpunten op de Grote Markt, het Oranjebolwerk, het Galgebolwerk, de Paardenmarkt en het ’s-Gravenhofplein komen. ,,Maar dat moeten we misschien eens tegen het licht houden.”