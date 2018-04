Lange celstraf voor IJzendijkenaar Evert de C. in Kasteelmoord-zaak

De moord was gepleegd in opdracht van André G., de schoonvader van Saelens. Die wilde de kasteelheer dood hebben, omdat Saelens zijn kinderen zou hebben misbruikt. Zijn vertrouweling Pierre S. was de 'hoofdorganisator' van de moord; hij heeft volgens de rechtbank IJzendijkenaar De C. ingeschakeld om contact te zoeken met de moordenaar, een inmiddels overleden Eindhovenaar.



De rechtbank acht het bewezen dat De C. een rol speelde bij het zoeken naar de moordenaar. Verklaringen van de andere verdachten doen hem de das om. Die zijn geloofwaardig, vinden de rechters, mede doordat ze worden ondersteund door gegevens over telefoontjes tussen De C. en medeverdachte Pierre S. op de dag van de moord. De verklaringen van De C. zelf rammelen juist, menen ze.



Volgens de rechtbank is De C. een beroepscrimineel. "Iemand die de huurmoordenaar zocht en vond. Die er veel geld aan verdiende. Een gewiekst persoon die weet hoe hij onder de radar van politie kan blijven. Indien dat door anderen dreigt te mislukken, zit hij er niet mee in hen te intimideren." De C. toonde geen empathie voor de familie van het slachtoffer en handelde uit winstbejag. "Hij deed alles af als lariekoek en apekool. Daarom is een strenge, effectieve straf noodzakelijk."