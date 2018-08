Landbouwbedrijf Vervaet in Biervliet geschokt door overlijden werknemer (39)

Gewonde na steekinci­dent bij Leger des Heils in Terneuzen

9:16 TERNEUZEN - Een 32-jarige man is donderdagavond gewond geraakt nadat hij bij de opvanglocatie van het Leger des Heils in Terneuzen was gestoken met een aardappelmesje. De verdachte is een 43-jarige man.