Lammetjestijd bij de Dekkers: ‘Het is zo lief om te doen’

‘Het gaat nú gebeuren!’ Natascha Dekker uit Schoondijke belt vanuit de stal. Het is half twee ‘s middags. Ze klinkt gehaast en enthousiast. Naast haar staat een schaap op bevallen. Meekijken op een boerderij in de lammetjestijd en meemaken hoe de diertjes ter wereld komen, is een leuk idee. In de praktijk blijkt het moeilijker. Soms gebeurt er een dag of nacht niks, soms floepen de lammetjes er juist in recordtempo uit. Je kunt de natuur niet dwingen, daarom wachtte de verslaggever op dit telefoontje.