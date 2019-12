Lammetjes geboren in december: ‘Dit is héél bijzonder’

Zuiderburen Kijkje onder de Gentse grond: lijken en verborgen kelders

19:00 GENT - Alice tuimelt via een lange tunnel Wonderland in. De bekende filmbeelden vormen de symbolische entree van de nieuwe expositie ‘Ondergronds in de stad’ in het Stadsmuseum in Gent (STAM). Een kijkje onder de grond: vol lijken, dieren en verborgen bunkers.