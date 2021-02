Lammetje Dow blijkt ram en heet Amine

video In een seconde gaat de koereiger zijn vrijheid weer tegemoet: ‘Goed gedaan jongen’

23 februari TERNEUZEN/EMMADORP - De doos was nog maar net open, en daar vloog hij al de vrijheid van de Margarethapolder bij Terneuzen tegemoet. Een bij vogelopvang De Mikke in Middelburg opgelapte koereiger hoefde er dinsdag geen seconde over na te denken. Een ook bij De Mikke verzorgde velduil brak een uurtje later op de dijk bij Emmadorp zelfs dat record, een halve seconde was genoeg.