Lage waterstand in Kanaal van Gent naar Terneuzen is niet gevaarlijk, maar wel lastig en duur

Vanwege de aanhoudende droogte staat het water in het kanaal vijftien centimeter lager. De maximale diepgang is daarom nu ook vijftien centimeter minder: 12,35 meter in plaats van 12,50 meter. Mits de diepgang van die schepen door een erkend bedrijf is gecontroleerd. Risico dat zeeschepen er vastlopen is er niet. Het kanaal is 13,50 diep maar aan de extra meter speling wordt niet getornd.