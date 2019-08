Laatste wens van Schotse veteraan vervuld: oorlogsplunje naar Bevrijdingsmuseum gebracht

Reportage Belg houdt van de Zeeuws-Vlaam­se supermark­ten en die liefde is wederzijds

11:00 IJZENDIJKE - Belgische koffiekoeken of andalousesaus? Gewoon te koop in veel Zeeuws-Vlaamse supermarkten. Steeds meer Belgen doen hun dagelijkse boodschappen over de grens. Niet alleen vanwege de lagere prijzen, supermarkteigenaren doen hun best om het onze zuiderburen naar de zin te maken.