Laatste keer Kaaipop in Breskens is zoals Martin het gewild had

Vogelrock is na één editie al een blijvertje

10:52 HENGSTDIJK - Inwoners van Hengstdijk die zaterdag in hun tuin zaten, zullen de oren twee keer gespitst hebben. ‘Is dat echt Eddie Vedder die we horen?'. Het was Job Zwegers, zanger van de Zeeuws-Vlaamse band Storm, die een strak optreden op de eerste editie van Vogelrock weggaf.