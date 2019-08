Laatste grote viskotter Breskens nu ook verkocht: pulsverbod eist zijn tol

BRESKENS - De laatste grote viskotter in Breskens, de BR 14 Cornelia van de firma Fenijn, is verkocht. Breskens telt daarmee nog maar één eigen vissersschip, de garnalenkotter BR 29 van Ronnie Verschelling.

Walschipper Jaap Fenijn windt er geen doekjes om. Dé reden waarom is besloten de BR 14 te verkopen, is het dit jaar door de Europese Unie afgekondigde verbod op de pulsvisserij. De firma Fenijn viste sinds september 2014 met het elektrisch vistuig en behoorde daarmee tot de laatste groep vissers die met de puls aan de slag mocht. Zij verloren ook als eersten de vergunning, al in juni, en moesten terug naar het vissen met wekkerkettingen.

Windparken

,,Met de wekkerkettingen zijn we twee keer zoveel gasolie kwijt”, schetst Fenijn, ,,en de vangsten van tong zijn de helft minder in vergelijking met pulsvissers die nog een tijdje door mogen. Zolang dit zo blijft, valt er voor ons weinig tot niets te verdienen.” Het verlies aan visgronden door de bouw van steeds meer windmolenparken op zee speelt ook mee.

Katwijker Maart van Duijn gaat met de BR 14 varen als KW 14. ,,Katwijkers zijn actief in de noordelijke Noordzee", verklaart Fenijn. ,,Wij kennen die gronden veel minder goed.” Voor de in garnalen gespecialiseerde vismijn in Breskens heeft de verkoop geen gevolgen. De BR 14 landde al enkele jaren de vis in IJmuiden aan.