Laatste fotospeciaalzaak in Terneuzen gesloten, smartphone geeft nekslag

Trend

Verschoore had eerder in Zeeuws-Vlaanderen fotospeciaalzaken in Hulst, Oostburg en Sluis. De vestiging in Hulst is zes, zeven jaar geleden gesloten, waarna de andere volgden. Sprintphoto heeft nu enkel nog filialen in Middelburg en Etten-Leur. Dit past in een trend, volgens Verschoore. ,,Slechts op een paar plaatsen zullen nog fotospeciaalzaken blijven, met een groot verzorgingsgebied.” Bleijenbergh in Axel is zo’n speciaalzaak, de enige in de hele Kanaalzone.