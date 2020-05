Laat Sas van Gent meepraten over verhuizing supermarkten

In een brief aan de Terneuzense gemeenteraad heeft de stadsraad zijn verbazing uitgesproken over het gebrek aan inspraak tot nu toe over de voor Sas van Gent zo belangrijke ontwikkeling. Dat er hierover overeenstemming is bereikt tussen ontwikkelaar Hillgate Investments, de gemeente Terneuzen, de supermarktconcerns en woningcorporatie Woongoed heeft de bewonersorganisatie verrast. Zij is daar van tevoren niet van op de hoogte gesteld. Volgens de stadsraad had dat wel moeten gebeuren.