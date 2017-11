Laat de visdiefjes maar komen

Progressief Hulst wil leeg­stands­be­las­ting

16:05 HULST - Progressief Hulst meent dat de invoering van leegstandsbelasting in Hulst een goed middel is het winkelbestand in Hulst op peil te houden. Wethouder Jean Paul Hageman ziet meer heil in een centrummanager die over huurprijzen kan onderhandelen.